شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«البحر الأحمر العالمية» توقع عقدا بـ167 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية أن شركتها التابعة شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة قد وقعت عقد خدمات هندسية ومشتريات وإنشاء لأعمال الميكانيكا، الكهرباء، والسباكة مع شركة قادة البناء الحديث.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد بقيمة إجمالية 167 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا.
وأفادت بأن شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة "فيرست فيكس" التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية وقعت عقداً مع شركة قادة البناء الحديث إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة وذلك للهندسة والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل وتسليم أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة لأحد مشاريعها.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للعقد في الربع الثالث من السنة المالية الحالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد بقيمة إجمالية 167 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا.
وأفادت بأن شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة "فيرست فيكس" التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية وقعت عقداً مع شركة قادة البناء الحديث إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة وذلك للهندسة والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل وتسليم أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة لأحد مشاريعها.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للعقد في الربع الثالث من السنة المالية الحالية.