شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف» تحصل على تسهيلات من مصرف الراجحي بـ150 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

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وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لآمر ورهن جزء من أصول الشركة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت الجوف حصولها على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الهدف من التمويل: سداد جزء من تمويل قائم ودعم العمليات التشغيلية والمالية للشركة خلال الفترة القادمة.وأضافت أن قيمة التمويل 150 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 8 سنوات تتضمن سنة فترة سماح.وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لآمر ورهن جزء من أصول الشركة.