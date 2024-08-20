الاقتصاد

«أسمنت الجوف» تحصل على تسهيلات من مصرف الراجحي بـ150 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت الجوف حصولها على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الهدف من التمويل: سداد جزء من تمويل قائم ودعم العمليات التشغيلية والمالية للشركة خلال الفترة القادمة.

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وأضافت أن قيمة التمويل 150 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 8 سنوات تتضمن سنة فترة سماح.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لآمر ورهن جزء من أصول الشركة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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