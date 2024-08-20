شكرا لقرائتكم خبر عن «النهدي» تعلن آخر تطورات توزيع الأرباح النقدية على المساهمين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة النهدي الطبية أن توزيع الأرباح النقدية سيكون عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق البنك الأهلي السعودي.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية في 31 يوليو الماضي، قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2024م.
ودعت الشركة المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم دون تأخير.
وطالبت المساهمين الذين لم يتمكنوا من استلام أرباح أسهمهم أو لم يتم إيداعها في محافظهم الاستثمارية بمراجعة أقرب فرع للبنك الأهلي السعودي لاستلام أرباحهم.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية في 31 يوليو الماضي، قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2024م.
ودعت الشركة المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم دون تأخير.
وطالبت المساهمين الذين لم يتمكنوا من استلام أرباح أسهمهم أو لم يتم إيداعها في محافظهم الاستثمارية بمراجعة أقرب فرع للبنك الأهلي السعودي لاستلام أرباحهم.