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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يرتفع إلى 263.08 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 275.61 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 225.50 ريال.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 150.33 ريال.
أسعار الذهب في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 300.66 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 275.61 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 263.08 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 225.50 ريال.
سعر الذهب اليوموبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 175.38 ريال.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 150.33 ريال.