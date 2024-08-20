الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يرتفع إلى 263.08 ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في .. عيار 21 يرتفع إلى 263.08 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس أمس.

أسعار الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 300.66 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 275.61 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 263.08 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 225.50 ريال.

سعر الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 175.38 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 150.33 ريال.

سعر الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 9350 ريالا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2105 ريالات، بينما سجل سعر كيلو الذهب 300.658 ألف ريال.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا