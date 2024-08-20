شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يرتفع إلى 263.08 ريال والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس أمس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 300.66 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 275.61 ريال.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 263.08 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 225.50 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 175.38 ريال.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 150.33 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب 9350 ريالا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2105 ريالات، بينما سجل سعر كيلو الذهب 300.658 ألف ريال.