وزير الاستثمار يلتقى عددا من مصنعى السيراميك لبحث مستقبل صناعة السيراميك

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القاهرة - سامية سيد - مهندس حسن الخطيب: حريصون على تقديم كافة أوجه الدعم باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد المصري

فرص كبيرة للقطاع للمنافسة بالأسواق العالمية نظرا لتوافر كافة المقومات الصناعية وارتفاع نسبة المكون المحلي

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع عدد من مصنعي السيراميك لبحث مستقبل صناعة السيراميك في مصر، كما استعرض اللقاء إمكانيات حل أي معوقات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع صناعة السيراميك باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا توفير الآلاف من فرص العمل، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بتنافسية كبيرة في هذا القطاع؛ نظرا لارتفاع نسبة المكون المحلي وتوافر كافة المقومات الصناعية، والتي تشمل مصادر الطاقة والمواد الخام والعمالة المؤهلة.

وناقش الاجتماع سبل تعظيم استفادة قطاع صناعة السيراميك من برامج مساندة الصادرات ورد الأعباء وبما يسهم في زيادة تنافسية القطاع وارتفاع صادراته للأسواق الخارجية لا سيما وأن هناك فرص تصديرية متميزة أمام منتجات السيراميك المصرية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.

كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجهها صناعة السيراميك المحلية في مصر نتيجة الواردات المغرقة من عدة دول