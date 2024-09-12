7 أكلات تسبب حساسية الطعام في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت سفيتلانا كانيفسكايا أخصائية التغذية الروسية أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب عدم تحمل الطعام في الجسم، ويمكن الخلط بين هذا العرض وبين الحساسية.

قالت سفيتلانا: "يمكن لبعض الأطعمة أن تسبب إثارة رد فعل سلبي للجسم، مثل الحليب ومنتجات الألبان المختلفة والحبوب المحتوية على الغلوتين والمكسرات والبذور، مثل الفول السوداني والبندق وبذور عباد الشمس. والمأكولات البحرية والخضروات، مثل الطماطم والفواكه خاصة الحمضيات والفراولة والأناناس، وفقا لصحيفة "gazeta.ru".

وأضافت: "يمكن أن تسبب بعض الأدوية أيضا رد فعل سلبية، وتتمثل أعراض عدم تحمل الطعام على شكل ألم في المعدة وانتفاخ البطن وكثرة الغازات والإسهال ومتلازمة القولون العصبي وطفح جلدي والتهاب الجلد وتقرحات في تجويف الفم والصداع وألم في العضلات والمفاصل".

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