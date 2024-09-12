هل يخفض الربو قدرة المرأة على الإنجاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كوبنهاجن أن الربو قد يضعف قدرة النساء على الحمل، ولكن معظم النساء في الدراسة تمكنوا من الإنجاب رغم العقبات.

وعُرضت نتائج الدراسة في فيينا خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي، وركزت على بيانات 770 ألف امرأة دانماركية ولدن من 1976 إلى 1999، ثم تم تتبعهن من 1994 إلى 2017، خلال سنوات الإنجاب الرئيسية، وفقا لموقع "هيلث داي".

وقال الباحثون: "وجدنا أن النساء اللاتي يستوفين تعريف الربو لديهن معدل أعلى لفقدان الجنين وزيادة استخدام علاج الخصوبة".

وكلما كانت نوبات الربو أكثر شدة، وكلما زادت وتيرتها، زادت احتمالية احتياج النساء إلى علاج الخصوبة.

ووجدت الدراسة أن النساء المصابات بالربو احتجن إلى تجربة علاج الخصوبة بنسبة 5.6%، مقارنة بـ 5 من النساء غير المصابات بالربو.

ومع ذلك، يبدو أن معظم النساء المصابات بالربو انتهى بهن الأمر بالتغلب على هذه العقبات، ونجحت 77% منهن في الإنجاب، بغض النظر عن حالة الربو لديهن.

وتفسيراً لعقبة الحمل التي يسببها الربو، افترضت الدكتورة لينا أولر الباحثة الرئيسية، "ارتبطاً بالالتهاب الجهازي في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية للمرأة".

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