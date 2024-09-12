"دينا" تطلب خلع زوجها.. "بيخوني مع ستات أجانب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفعت "دينا. م"، 28 سنة، صاحبة جاليري للأنتيكات والتُحف، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "بيسافر يشتغل بس بيخوني وبينزل صوره مع ستات أجانب".

في الدعوى التي حملت رقم 1948 لسنة 2023، ذكرت "دينا" أنها تعرفت على زوجها "محمود. د"، 32 سنة، وهو صاحب سلسلة سوبر ماركت، من خلال زياراته المتكررة لمحلها لشراء قطع فنية ثمينة. ظنت الزوجة أن زوجها رومانسي، لكن كل حاجة طلعت تمثيل عشان يتجوزني"، وفق تعبيرها. وبعد علاقة عاطفية استمرت عدة أشهر، تزوجا، لكن الزيجة لم تدم سوى 7 أشهر.

تقول الزوجة: "بعد الزواج، سافرنا لقضاء شهر العسل، وهناك لاحظت نظرات غريبة من زوجي تجاه النساء الأجانب، لكني تجاهلتها معتقدة أنها نظرات استغراب وليست إعجاب". وتابعت: "بعد عودتنا، عشنا حياة زوجية هادئة رغم بعض الخلافات الصغيرة الناتجة عن الغيرة، والتي كنا نتجاوزها سريعًا بالكلام".

لكن المشكلة ظهرت حين سافر الزوج في رحلة عمل بالخارج لمدة أسبوع، حيث اكتشفت "دينا" رسائل وصورًا على تطبيق "واتساب" تظهر زوجها مع نساء أجانب. وعندما واجهته بالأمر، أغلق هاتفه ورفض الرد.

تضيف الزوجة: "بعد مشاجرة حول الصور التي نشرها، طلبت منه حذفها، لكنه فضل الاحتفاظ بها على حساب علاقتنا الزوجية". وعندما تغيب عن المنزل لأكثر من شهر دون أي تواصل، لجأت إلى منزل أسرتي.

وبعد مرور شهر على غياب الزوج، رفعت "دينا" دعوى خلع بمحكمة الأسرة لاستحالة استمرار الحياة الزوجية معه. ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى الآن.