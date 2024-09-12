ممارسة الرياضة يوميا تحمي من مرض خطير- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - -د ب أ

دعت منظمات دعم مرضى السرطان في ألمانيا إلى ممارسة الرياضة يوميا في المدارس لمدة ساعة، حيث أن ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام قد تسهم في الوقاية من السرطان، لذا من المهم تحفيز الأطفال على ممارسة النشاط البدني.

لذا إذا مارست نشاطا بدنيا يوميا، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان وعلى وجه الخصوص سرطان الثدي والقولون بنسبة تتراوح بين 20 و30% من خلال النشاط البدني.

لذا من الأفضل ممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط البدني المكثف أسبوعيا.

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