شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول تتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية بآبار الإنتاج بديلا للسولار والان مع تفاصيل الخبر

نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول بنجاح عدداً من مشروعات استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من السولار في عمليات تشغيل آبار للإنتاج البترولي بمواقع شركات نوربتكو وبتروفرح بالصحراء الغربية واوسوكو بالصحراء الشرقية في إطار تنفيذ أولويات برنامج عمل وزارة البترول الذي أعلن عنه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أمام البرلمان والذي أكد علي خفض الانبعاثات وتحول الطاقة في المواقع البترولية .

وتضمنت المشروعات التي أشرفت علي تنفيذها لجنة من المختصين بهيئة البترول بتكليف من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة، الاستعانة بحلول الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات الرفع الصناعي بالآبار في ضوء التصور الذي أعدته اللجنة بهدف التوسع في هذا النوع من المشروعات الذي يتسم بمردود ومؤشرات اقتصادية عالية توفر تكلفة استهلاك السولار بواقع نحو 4.3 مليون جنيه سنويا كإجمالي وفر من هذه المشروعات وبما يمكنها من استرداد تكلفة الاستثمار في هذه المشروعات في غضون عام ونصف إلي أقل من عامين، الي جانب المردود البيئي بخفض كميات من الانبعاثات نتيجة استبدال السولار بطاقة نظيفة متجددة ليقدر متوسط الانبعاثات التي تم خفضها في المشروعات الثلاث إلي أكثر من 420 طن سنوياً من ثانى أكسيد الكربون، لذا تضع هيئة البترول التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في الآبار ضمن أولوياتها لما فى ذلك من آثار إيجابية على الجانبين الاقتصادى والبيئي وتقييم الأثر البيئي والإنبعاثات الكربونية.

وتضم اللجنة التي شكلها الرئيس التنفيذي لهيئة البترول فريق عمل متنوع من النيابات المختصة وهي التخطيط والمشروعات والبيئة والأمن الصناعى والإنتاج برئاسة المهندس أحمد غسان مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات والدكتورة هند صالح مدير عام حماية البيئة بالهيئة ومقرر اللجنة وعضوية المهندس محمد طلعت مدير عام مساعد ترشيد الطاقة، والمهندس ياسر نجاتى مدير إدارة ترشيد الطاقة.