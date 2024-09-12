مقتل 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف رفح وحي الزيتون ومخيم جباليا

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 3 مواطنين إثر قصف إسرائيلي لمنطقة خربة العدس شمال مدينة رفح".
ولفتت إلى أنّ "في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، قُتل 3 فلسطينيّين وأُصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة صيام في منطقة الفاخورة بالمخيّم، وقد نُقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيّم".
أمّا في حي الزيتون، فأشارت "وفا" إلى "مقتل مواطنَين وإصابة عدد آخر منهم، جرّاء قصف إسرائيلي لشارع كشكو".
يُذكر أنّ منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السّابع من تشرين الأوّل 2023، قُتل 41,020 شخصًا، أغلبهم من الأطفال والنّساء، وأُصيب 94,925 آخرون.
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