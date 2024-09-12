السعودية | “مكافحة المخدرات” تحتفي بتأهيل 728 خريجاً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد القرني، تخريج (728) فرداً من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ (24) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وأكد مدير عام مكافحة المخدرات على ما تحظى به برامج تدريب منسوبي مكافحة المخدرات من اهتمام ودعم غير محدود من الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وأعرب اللواء القرني عن فخره واعتزازه بما تحقق للخريجين من نتائج في التدريب الميداني، والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، راجياً أن يسهموا مع زملائهم في خدمة الدين ثم المليك ثم الوطن واكتساب الخبرات والمهارات الميدانية للحرب على المخدرات ووقاية المجتمع من السموم.

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