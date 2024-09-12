السعودية | 19 مهرباً للمخدرات و5 مخالفين للبيئة بقبضة “الأمن”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 19 مهرباً للمخدرات و5 مخالفين للبيئة بقبضة “الأمن” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أسفرت الحملات الأمنية المكثفة لرصد ومحاربة جرائم المخدرات ومخالفات البيئة بالمملكة، عن القبض على عدد من مهربي ومروّجي الموادّ المخدرة والمخالفين لنظام البيئة، وإحباط تهريب كميات منها بعدة مناطق.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهم 2 كيلوغرام من مادة الميثافيتامين المخدر (الشبو) المخدرتين، و1.6 كيلوغرام من مادة الهيروين المخدر في محافظة جدة، ومواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه 25 كيلوغراماً من نبات القات المخدر.

وأطاحت الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة جازان، بـ 14 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في قطاع العارضة؛ لتهريبهم 210 كيلوغرامات من نبات القات المخدر، وأحبطت تهريب 150 كيلوغراماً من نبات القات المخدر في قطاع الدائر.

كما أحبطت الدوريات البرية، تهريب 26 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر بقطاع الربوعة بعسير، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق جميع المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وعلى صعيدٍ آخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيمًا مخالفًا من الجنسية السودانية لنظام البيئة بالرياض؛ لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في المنطقة، مؤكدةً أن عقوبة هذه المخالفة تتمثل في غرامة مالية تصل إلى 3000 ريال.

كما ألقت القوات الخاصة القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لمخالفته لنظام البيئة في المدينة المنورة؛ وذلك لاستغلاله الرواسب حيث تم ضبط معدة تستخدم في نهل الرمل، وتجريف التربة يعمل عليها.

فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، 3 مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة تبوك؛ وذلك لمخالفتهم نظام البيئة باستغلالهم الرواسب عبر 3 معدات تستخدم في نقل الرمال، وتجريف التربة يعملون عليها.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية الخليج 365.

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