شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض جماعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الثلاثاء على انخفاض.
فقد أنخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.15% أو بما يعادل 61 نقطة إلى 40834 نقطة.
وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2% أو بما يعادل 11 نقطة إلى 5597 نقطة.
كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.35% أو بما يعادل 59 نقطة إلى 17816 نقطة.
فقد أنخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.15% أو بما يعادل 61 نقطة إلى 40834 نقطة.
وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2% أو بما يعادل 11 نقطة إلى 5597 نقطة.
كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.35% أو بما يعادل 59 نقطة إلى 17816 نقطة.