الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض جماعي

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الثلاثاء على انخفاض.
فقد أنخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.15% أو بما يعادل 61 نقطة إلى 40834 نقطة.
وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2% أو بما يعادل 11 نقطة إلى 5597 نقطة.
كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.35% أو بما يعادل 59 نقطة إلى 17816 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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