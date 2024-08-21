شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الثلاثاء على انخفاض.

فقد أنخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.15% أو بما يعادل 61 نقطة إلى 40834 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2% أو بما يعادل 11 نقطة إلى 5597 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.35% أو بما يعادل 59 نقطة إلى 17816 نقطة.