شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكير» تعلن آخر تطورات ترسية مشروع مع «ألفا المرافق» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

وقالت الشركة إن المشروع لتقديم خدمات الإعاشة في أحد المجمعات السكنية في نيوم.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت لاحق البدء في أعمال تنفيذ عملياتها في المشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه طبقاً لخطاب الترسية واستكمال إعداد المواقع وتعيين الكوادر المؤهلة وعن استلام أول دفعة للمشروع.

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية توقيع عقد اليوم مع شركة ألفا.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 22 يناير الماضي، ترسية مشروع مع شركة ألفا المرافق للمقاولات.وقالت الشركة إن المشروع لتقديم خدمات الإعاشة في أحد المجمعات السكنية في نيوم.وكانت الشركة قد أعلنت في وقت لاحق البدء في أعمال تنفيذ عملياتها في المشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه طبقاً لخطاب الترسية واستكمال إعداد المواقع وتعيين الكوادر المؤهلة وعن استلام أول دفعة للمشروع.