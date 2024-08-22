شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات»: شراء أسهم خزينة ضمن برنامج «حوافز الموظفين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) على شراء الشركة لأسهمها بما لا يزيد عن 5,000 سهم (0.22% من إجمالي أسهم الشركة) وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تمويل عملية الشراء من خلال موارد الشركة المالية الذاتية.
وفوض مجلس الإدارة العضو التنفيذي إيريك البدوي بصلاحية الشراء بالسعر المناسب. وسوف يتم رفع توصية للجمعية العامة غير العادية للتصويت وسوف يتم شراء الأسهم خلال 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.
وأضافت أن الهدف من الشراء: الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين.
وأوضحت أن الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين.
وأفادت بأن عدد الأسهم المقرر شرائها 5000 سهم عادي، مشيرة إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.047%.
ونوهت بضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وقرر مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) إعادة تعيين أعضاء لجنة المراجعة بتاريخ اليوم ،لمدة عام من تاريخ هذا القرار إلى 2025/08/21م.
وتتكون لجنة المراجعة من م. محمد السابق رئيسا وعضوية كل من: إبراهيم الحسينان، وفهد الحميدي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تمويل عملية الشراء من خلال موارد الشركة المالية الذاتية.
وفوض مجلس الإدارة العضو التنفيذي إيريك البدوي بصلاحية الشراء بالسعر المناسب. وسوف يتم رفع توصية للجمعية العامة غير العادية للتصويت وسوف يتم شراء الأسهم خلال 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.
وأضافت أن الهدف من الشراء: الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين.
وأوضحت أن الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين.
وأفادت بأن عدد الأسهم المقرر شرائها 5000 سهم عادي، مشيرة إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.047%.
ونوهت بضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وقرر مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) إعادة تعيين أعضاء لجنة المراجعة بتاريخ اليوم ،لمدة عام من تاريخ هذا القرار إلى 2025/08/21م.
وتتكون لجنة المراجعة من م. محمد السابق رئيسا وعضوية كل من: إبراهيم الحسينان، وفهد الحميدي.