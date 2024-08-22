شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشبانه رئيسا تنفيذيا لـ«يقين المالية» خلفا لـ«معاذ الخصاونة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة يقين المالية اليوم، قبول استقالة معاذ الخصاونة من منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، اعتبارا من 30 سبتمبر 2024م، وذلك لمتابعة مسيرته المهنية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية شغل معاذ الخصاونة منصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة 8 سنوات، بدءاً من عام 2016.
وقرر المجلس تعيين أحمد بن إبراهيم الشبانه في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب اعتبارا من تاريخ 01 أكتوبر 2024م، بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية شغل معاذ الخصاونة منصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة 8 سنوات، بدءاً من عام 2016.
وقرر المجلس تعيين أحمد بن إبراهيم الشبانه في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب اعتبارا من تاريخ 01 أكتوبر 2024م، بعد موافقة هيئة السوق المالية.