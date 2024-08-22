الاقتصاد

أحمد الشبانه رئيسا تنفيذيا لـ«يقين المالية» خلفا لـ«معاذ الخصاونة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة يقين المالية اليوم، قبول استقالة معاذ الخصاونة من منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، اعتبارا من 30 سبتمبر 2024م، وذلك لمتابعة مسيرته المهنية.
وبحسب بيان الشركة على تداول شغل معاذ الخصاونة منصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة 8 سنوات، بدءاً من عام 2016.
وقرر المجلس تعيين أحمد بن إبراهيم الشبانه في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب اعتبارا من تاريخ 01 أكتوبر 2024م، بعد موافقة هيئة السوق المالية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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