شكرا لقرائتكم خبر عن رفض دعوى «جاكو» ضد وزارة البيئة لعدم الاختصاص المكاني والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

ونوهت الشركة بالاعتراض على الحكم خلال (30 يوماً) من تاريخ صدور صك الحكم. الدمام - شريف احمد - تلقت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) من محاميها اليوم، حكم المحكمة الإدارية يشير بعدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوى المقامة ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 30 يونيو الماضي، قيد دعوى ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحكمة الإدارية بمدينة الرياض وذلك للمطالبة بإلغاء قرار لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع الأراضي البور.ونوهت الشركة بالاعتراض على الحكم خلال (30 يوماً) من تاريخ صدور صك الحكم.