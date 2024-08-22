شكرا لقرائتكم خبر عن «المنجم»: إتمام شراء 23% من أسهم «بلدي» بـ181.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المنجم للأغذية شراء 1.511.100 سهم تمثل نسبة قدرها 23% من أسهم شركة بلدي للدواجن للتجارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء الأسهم تم عن طريق صفقات خاصة بسعر شراء قدره 120 ريالا للسهم الواحد بإجمالي 181.332 مليون ريال لمجموع أسهم البيع.
وبذلك أصبحت ملكية شركة المنجم للأغذية 40% من إجمالي أسهم شركة بلدي للدواجن للتجارة، قامت الشركة بتمويل الصفقة تمويلاً ذاتيًا بشكل جزئي وجزئيًا من مصادر خارجية.
وكانت شركة المنجم للأغذية قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 30 أبريل الماضي، توقيعها اتفاقية شراء أسهم مع مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن للتجارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء الأسهم تم عن طريق صفقات خاصة بسعر شراء قدره 120 ريالا للسهم الواحد بإجمالي 181.332 مليون ريال لمجموع أسهم البيع.
وبذلك أصبحت ملكية شركة المنجم للأغذية 40% من إجمالي أسهم شركة بلدي للدواجن للتجارة، قامت الشركة بتمويل الصفقة تمويلاً ذاتيًا بشكل جزئي وجزئيًا من مصادر خارجية.
وكانت شركة المنجم للأغذية قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 30 أبريل الماضي، توقيعها اتفاقية شراء أسهم مع مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن للتجارة.