شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الضغوط الحالية.. محللون: سعر بيتكوين مؤهل لبلوغ 80 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعاني عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأوسع نطاقاً من ضغوط منذ بداية شهر أغسطس الحالي وحتى الآن، حيث انخفضت العملة المشفرة الأكبر بنحو 9% في أغسطس، متخلفة عن ارتفاع نسبته 1% تقريباً في مؤشر "إم إس سي آي للأسهم العالمية"، وانخفض سعر بتكوين بنسبة 2% إلى 58630 دولاراً، بينما كان أداء العملات الرئيسية الأخرى مثل "إيثريوم" و"سولانا" متبايناً.
لكن رغم هبوط بيتكوين حالياً، ومع اقتراب نهاية عام 2024، تتزايد التوقعات التفاؤلية حول مستقبل العملات المشفرة، وعلى رأسها بيتكوين. وسط تقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية العالمية، ويبقى السؤال الأهم: هل يمكن لسعر بيتكوين أن يصل إلى 80 ألف دولار في ظل التغير الوشيك في السياسة النقدية الأمريكية؟
وفق موقع "كريبتو ماركتس" هناك عدة عوامل تدعم هذه التوقعات الطموحة، التي قد تجعل من هذا السيناريو حقيقة واقعة، ويمكن طرحها كالآتي:
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وقال ديفيد شارما، المحلل لدي شركة "بلوكتشين إنفستورز جروب": "مع مرور الوقت، من المتوقع أن تزداد شهية المؤسسات الكبرى للاستثمار في بيتكوين، خاصة مع اعتراف عدد متزايد من الشركات بالعملات المشفرة كأصول قيمة".
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وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، يبدو أن بيتكوين قد يكون على وشك الدخول في مرحلة جديدة من النمو بحلول نهاية عام 2024. ورغم أن سوق العملات المشفرة متقلب وغير قابل للتنبؤ بشكل كامل، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق بيتكوين لمستويات غير مسبوقة، وأنها قد تصل إلى 80 ألف دولار، إذا ما تضافرت كافة العوامل الداعمة لارتفاعها.
لكن رغم هبوط بيتكوين حالياً، ومع اقتراب نهاية عام 2024، تتزايد التوقعات التفاؤلية حول مستقبل العملات المشفرة، وعلى رأسها بيتكوين. وسط تقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية العالمية، ويبقى السؤال الأهم: هل يمكن لسعر بيتكوين أن يصل إلى 80 ألف دولار في ظل التغير الوشيك في السياسة النقدية الأمريكية؟
وفق موقع "كريبتو ماركتس" هناك عدة عوامل تدعم هذه التوقعات الطموحة، التي قد تجعل من هذا السيناريو حقيقة واقعة، ويمكن طرحها كالآتي:
1. زيادة الاعتماد المؤسسي:منذ بداية عام 2024، شهدنا تحولًا كبيرًا في كيفية تعامل المؤسسات المالية الكبرى مع بيتكوين، حيث بدأت شركات مثل Tesla وMicroStrategy في تخصيص جزء من ميزانياتها للاستثمار في العملة المشفرة، كما طرحت صناديق متداولة متخصصة في الاستثمار المباشر ببتكوين.
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وقال ديفيد شارما، المحلل لدي شركة "بلوكتشين إنفستورز جروب": "مع مرور الوقت، من المتوقع أن تزداد شهية المؤسسات الكبرى للاستثمار في بيتكوين، خاصة مع اعتراف عدد متزايد من الشركات بالعملات المشفرة كأصول قيمة".
2. تزايد الاهتمام الحكومي:في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى تنظيم العملات المشفرة بشكل أفضل، يُنظر إلى بيتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم والسياسات المالية التقليدية. قد يؤدي زيادة القبول التنظيمي في دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا وهونج كونج والإمارات إلى جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين وتعزيز الثقة في العملة.
3. الندرة المتزايدة وتكنولوجيا التعدين:عدد عملات بيتكوين التي يمكن تعدينها محدد بـ 21 مليون فقط، ومع مرور الوقت، يزداد صعوبة تعدين العملات الجديدة. في الوقت نفسه، تزداد كفاءة تكنولوجيا التعدين، مما يعني أن الشركات الكبيرة التي تستثمر في تعدين بيتكوين قد تكون قادرة على زيادة إنتاجها، مما يعزز الطلب على العملة ويرفع قيمتها.
4. التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية:مع استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية العالمية، يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة لحماية أصولهم. بيتكوين، بصفته "الذهب الرقمي"، أصبح خيارًا جذابًا لكثيرين، خاصة في ظل ضعف العملات التقليدية. إذا استمرت التقلبات الاقتصادية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة بيتكوين بشكل كبير.
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5. الابتكار التكنولوجي وزيادة الوعي:يمكن للتطورات المستمرة في تقنية البلوكشين، التي تقوم عليها بيتكوين، تعزز من قيمة العملة على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، مع زيادة وعي الجمهور بفوائد استخدام العملات الرقمية وسهولة الوصول إليها، من المتوقع أن يرتفع الطلب على بيتكوين بشكل كبير.
وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، يبدو أن بيتكوين قد يكون على وشك الدخول في مرحلة جديدة من النمو بحلول نهاية عام 2024. ورغم أن سوق العملات المشفرة متقلب وغير قابل للتنبؤ بشكل كامل، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق بيتكوين لمستويات غير مسبوقة، وأنها قد تصل إلى 80 ألف دولار، إذا ما تضافرت كافة العوامل الداعمة لارتفاعها.