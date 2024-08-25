الاقتصاد

مجلس إدارة «إس تي سي» يوصي بزيادة توزيعات الأرباح السنوية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «إس تي سي» يوصي بزيادة توزيعات الأرباح السنوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة مجموعة (STC) بزيادة التوزيعات النقدية السنوية بنسبة 37.5% من 1.6 ريال إلى 2.2 ريال.
وقالت الشركة: إن زيادة التوزيعات النقدية ستكون للسنوات الثلاث القادمة لترتفع من 8 مليارات ريال إلى 11 مليار ريال.
ونوهت بعرض سياسة توزيع الأرباح على الجمعية العامة لـ stc في اجتماعها القادم والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق. ‏
وجاءت هذه التوصية بناء على المركز المالي المتين للمجموعة والأداء التشغيلي المميز الذي تدعمه استراتيجية المجموعة والهادفة إلى الاستمرار في التوسع والنمو.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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