شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «إس تي سي» يوصي بزيادة توزيعات الأرباح السنوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة مجموعة (STC) بزيادة التوزيعات النقدية السنوية بنسبة 37.5% من 1.6 ريال إلى 2.2 ريال.

وقالت الشركة: إن زيادة التوزيعات النقدية ستكون للسنوات الثلاث القادمة لترتفع من 8 مليارات ريال إلى 11 مليار ريال.

ونوهت بعرض سياسة توزيع الأرباح على الجمعية العامة لـ stc في اجتماعها القادم والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق. ‏

وجاءت هذه التوصية بناء على المركز المالي المتين للمجموعة والأداء التشغيلي المميز الذي تدعمه استراتيجية المجموعة والهادفة إلى الاستمرار في التوسع والنمو .