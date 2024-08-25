شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «إس تي سي» يوصي بزيادة توزيعات الأرباح السنوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة مجموعة (STC) بزيادة التوزيعات النقدية السنوية بنسبة 37.5% من 1.6 ريال إلى 2.2 ريال.
وقالت الشركة: إن زيادة التوزيعات النقدية ستكون للسنوات الثلاث القادمة لترتفع من 8 مليارات ريال إلى 11 مليار ريال.
ونوهت بعرض سياسة توزيع الأرباح على الجمعية العامة لـ stc في اجتماعها القادم والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
وجاءت هذه التوصية بناء على المركز المالي المتين للمجموعة والأداء التشغيلي المميز الذي تدعمه استراتيجية المجموعة والهادفة إلى الاستمرار في التوسع والنمو.
وقالت الشركة: إن زيادة التوزيعات النقدية ستكون للسنوات الثلاث القادمة لترتفع من 8 مليارات ريال إلى 11 مليار ريال.
ونوهت بعرض سياسة توزيع الأرباح على الجمعية العامة لـ stc في اجتماعها القادم والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
وجاءت هذه التوصية بناء على المركز المالي المتين للمجموعة والأداء التشغيلي المميز الذي تدعمه استراتيجية المجموعة والهادفة إلى الاستمرار في التوسع والنمو.