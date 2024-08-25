شكرا لقرائتكم خبر عن «بروميديكس» تعلن رغبة أحد كبار المساهمين نقل ملكية أسهمه في الشركة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نقل الملكية من خلال شركة أمين الحفظ (شركة الرعاية الصحية الثانية للتجارة شركة شخص واحد)، فيما تبلغ حصة الصندوق في أسهم شركة "بروميديكس" 700 ألف سهم تمثل ما نسبته (20%).

وأضافت أن ذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية المتعلقة بهيئة السوق المالية والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.

وسيترتب على هذا الإجراء عند اكتماله تغيير في قائمة كبار الملاك في شركة الخدمات الطبية المتخصصة "بروميديكس".

وأعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) استقالة عضو مجلس الإدارة طلال عبدالطيف العبدالكريم (غير تنفيذي).

وأضافت أن الاستقالة التي قدمها العضو يوم الخميس الماضي، لأسباب خاصة.. الدمام - شريف احمد - تلقت شركة الخدمات الطبية المتخصصة "بروميديكس" يوم الخميس كتابا من شركة الخير كابيتال السعودية , بصفتها مديراً لصندوق كير2، بما يفيد نية الصندوق نقل ملكيته في الشركة وإيداعها في المحافظ الاستثمارية الخاصة بملاك وحدات الصندوق.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نقل الملكية من خلال شركة أمين الحفظ (شركة الرعاية الصحية الثانية للتجارة شركة شخص واحد)، فيما تبلغ حصة الصندوق في أسهم شركة "بروميديكس" 700 ألف سهم تمثل ما نسبته (20%).وأضافت أن ذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية المتعلقة بهيئة السوق المالية والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.وسيترتب على هذا الإجراء عند اكتماله تغيير في قائمة كبار الملاك في شركة الخدمات الطبية المتخصصة "بروميديكس".وأعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) استقالة عضو مجلس الإدارة طلال عبدالطيف العبدالكريم (غير تنفيذي).وأضافت أن الاستقالة التي قدمها العضو يوم الخميس الماضي، لأسباب خاصة..