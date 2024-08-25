شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لسهم «الماجد للعود» بين 90 - 94 ريالا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الماجد للعود المتخصصة في مجال تصنيع وتطوير منتجات العود والعطور في المملكة العربية السعودية وبشكل متزايد في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عن النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.
ونوهت بتحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 90 و94 ريالا للسهم الواحد.
ومن المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م وتستمر لغاية يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024م.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن موافقتها بتاريخ 3 يونيو 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 7,500,000 سهم عادي، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر من خلال بيع أسهم حالية من قبل المساهمين البائعين.
وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة بتاريخ 4 فبراير 2024م للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
ونوهت بتحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 90 و94 ريالا للسهم الواحد.
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وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن موافقتها بتاريخ 3 يونيو 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 7,500,000 سهم عادي، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر من خلال بيع أسهم حالية من قبل المساهمين البائعين.
وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة بتاريخ 4 فبراير 2024م للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.