شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تقرر مضاعفة قيمة "الممارسة" لحين الانتهاء من تركيب العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بدأت في بمضاعفة قيمة الغرامة المالية "الممارسة" لسارقى التيار الكهربائي بدءا من اليوم للحد من الخسائر التي تتعرض لها بسبب الفقد بالشبكة الكهربائية لحين الانتهاء من تنفيذ خطة الوزارة لتركيب عدادات كودية بشكل اجبارى لقياس الاستهلاك.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب ما يقرب من 70 ألف عداد كودى خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية لتكثيف حملات التفتيش على محاضر سرقات التيار الكهربائي التى مر عليها عدة أشهر الغاء نظام الممارسة لهم و تركيب عدادات كودية إجباريا.

أوضح المصدر أن شرط سداد رسوم المعاينة الموجودة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه يعرقل تركيب العدادات الكودية للمخالفين ، موضحا أن التركيب الإجبارى يتم من خلال تقديم طلب بواسطة موظف الشركة و تقسيط قيمة المقايسة ولكن شرط سداد المقايسة يجعل بعض المخالفين يمتنعوا عن سدادها للإستمرار فى توصيل التيار بطريقة غير قانونية.