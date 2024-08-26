شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صناعات تحويلية سجلت أكثر ارتفاعا يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يونيو الماضي، القطاعات التي سجلت أكثر ارتفاعا خلال هذا الشهر، حيث سجل الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة نحو 205.26 خلال شهر يونيو الماضي، بينما كانت فى شهر مايو الماضي نحو 178.30 بنسبة ارتفاع بلغت 15.12٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وتعتبر الصناعة التحويلية أحد الأنواع الرئيسية للصناعة، وتقوم على مفهوم تحويل ومعالجة المواد الخام وتحويلها إلى سلع تامة الصنع باستخدام الآلات والأيدي العاملة والمعالجة الكيميائية.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الرقم القياسي لصناعة المشروبات أيضا سجل نحو 654.08 خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث بلغ 583.43 بنسبة ارتفاع بلغت 12.11٪، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وإجمالا بلغ الرقم القياسى لصناعة الأثاث 135.37خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهـر مايو الماضي، حيث بلغ 163.14 بنسبة انخفاض بلغت 17.02٪، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 58.42 خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث بلغ 68.18 بنسبة انخفاض بلغت 14.32٪، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.