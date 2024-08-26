شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدي فى الأسواق اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيدالإثنين، 26 أغسطس 2024 05:00 ص
ننشر أسعار اللحوم البلدي فى الأسواق اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024 والتي تسجل استقرار بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.
أسعار لحوم المنافذ بمناطق متفرقة فى القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلى 300 جنيه فى منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.
وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.
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