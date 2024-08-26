محافظ المركزي الصيني: الحكومة تقوم بتحييد المخاطر المالية في البلاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد محافظ البنك المركزي الصيني أن الحكومة تقوم بتحييد المخاطر المالية في البلاد مع التأكيد على أهمية استقرار التوقعات وتعزيز الثقة لضمان التعافي الاقتصادي.

وكشف المحافظ بأن الحكومة ستشجع المؤسسات المالية على زيادة الدعم للطبقات الضعفية وفي المجالات الرئيسية لتلبية الطلب الاستهلاكي.

وأضاف أن الصين ستحافظ أيضا على الاستقرار الأساسي لسعر صرف اليوان عند مستوى معقول ومتوازن وذكر أن عدد البنوك الصغيرة والمتوسطة عالية المخاطر انخفض إلى النصف مقارنة بالذروة.

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