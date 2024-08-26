شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: جولات متواصلة لمتابعة موقف المشروعات والخدمات بمدن المنيا وملوي الجديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل رؤساء أجهزة تنمية مدن المنيا وملوي الجديدتين والعاشر من رمضان والصالحية الجديدة، جولاتهم التفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات الجاري تنفيذها بعدة قطاعات بتلك المدن، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة – المشرف على مدينة ملوي الجديدة، مشروع الـ ٣٢ عمارة سكنية بالمجاورة 13 بمنطقة 1400 فدان بامتداد المدينة، للاطمئنان على انتظام سير العمل، يرافقه مسئولو الجهاز.

ووجه رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بضرورة انتظام سير العمل والمتابعة اليومية لما يتم تنفيذه من مشروعات، وسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية والعمل على ورديات حتى يمكن الانتهاء من الوحدات في مواعيدها المقررة وتسليمها للحاجزين.

كما قام المهندس أحمد مصطفى، ومسئولو الجهاز، بالمرور على مشروع ٣٢ عمارة بمشروع جنة بالمرحلة الأولى لمدينة ملوي الجديدة، وتجول ببعض العمارات، وأبدى عدداً من الملاحظات الهامة ببعض بنود التشطيبات.

وقام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بجولة تفقدية موسعة بعددٍ من المجاورات السكنية بالمدينة والطرق الرئيسية لتطوير ورفع كفاءة الطرق وزراعة جانبي الطريق وأعمال النظافة.

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المرور على استكمال اعمال الطرق ورفع كفاءتها بالمجاورات الثالثة والرابعة الخامسة والسادسة والتاسعة، كما تابع تنفيذ واستكمال الأعمال الجارية بالطرق الرئيسية ورفع كفاءتها، وكذا أعمال الكهرباء من إنارة الأعمدة والصيانة الدورية لأعطال الكهرباء بالمجاورات.

كما تم المرور على أعمال الزراعة من قص النجيلة وتقليم الأشجار وزراعة الزهور بالجزر على جانبي الطريق، وأعمال النظافة بالمجاورات، وكذا متابعة أعمال رفع كفاءة المحاور الرئيسية بالمدينة لضمان حسن سير العمل وفقاً للمخططات والجداول الزمنية المحددة.

وفي سياق متصل، تابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال شركة النظافة بالمدينة بهدف التأكد من تنفيذ مهامها بكفاءة.

وطالب المهندس خالد شاهين مسئولي الشركة بمواصلة جهود النظافة والتأكيد على أهمية الاستمرار في هذا النهج لضمان بيئة نظيفة وصحية لسكان المدينة، ودعا المواطنين إلى التعاون مع الشركة للحفاظ على نظافة الأماكن العامة والامتناع عن إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.