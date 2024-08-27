شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. استقرار في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال اليوم مقابل الجنيه

سعر الريال اليوم

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، داخل البنوك المصرية.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.97 جنيه للشراء، و13.01 ريال للبيع.بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 12.95 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر عند 12.95 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.97 جنيه للشرا، و13.01 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.93 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك التجاري الدولي، عند 12.91 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 12.93 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك البركة، 12.91 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 12.98 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الويت الوطني، 12.90 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، 12.88 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.