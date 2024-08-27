شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتجه للاستقرار فوق 2500 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الذهب مكاسبه هذا الأسبوع، مع توقعات باستقراره فوق مستوى 2500 دولار للأونصة على المدى القريب، وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت الأمريكية. أسعار الفائدة وصعود الذهب صار ارتفاع الذهب مؤكدًا بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في جاكسون هول عندما قال: "لقد حان الوقت لتعديل السياسة".

وجرى تداول الذهب عند سعر 2516 دولارًا للأوقية بارتفاع طفيف بنسبة 0.16%.

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وقال جيروم باول يوم الجمعة الماضي إنه واثق من أن التضخم في طريقه نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% معربًا عن مخاوفه بشأن ضعف سوق العمل ما يشير إلى أن مخاطر في التوظيف تميل إلى الاتجاه الصعودي. ضوء أخضر لأسواق الذهب أعطى باول الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة، مضيفًا بأن المزيد من التباطؤ في سوق العمل أمر غير مرحب به.

وترددت أصداء تصريحات باول على لسان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو "ماري دالي" التي قالت هي الأخرى: "لقد حان الوقت لتعديل السياسة. لقد صار من الصعب أن نتخيل وجود شيء قد يعرقل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر".

وأضافت دالي أنه من السابق لأوانه معرفة حجم تخفيضات أسعار الفائدة، لكنها ذكرت أنه إذا ضعف الاقتصاد "بأكثر من المتوقع فسوف نحتاج إلى أن نكون أسرع تحركا بخفض أكبر". التوترات السياسية تدعم الذهب حصلت أسعار الذهب على دفعة أخرى من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله بداية الأسبوع.

وبحسب محللين، فإنه صار من المؤكد أن مخاوف اتساع الصراع قد تمثل عاملاً إيجابيا بالنسبة لمعدن الذهب الذي يشكل ملاذاً آمناً في الأزمات.

كما انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.81%.

وفي الوقت نفسه، خفض المتعاملون تقديراتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. ترقب تقرير التضخم الأمريكي قال محللون أنه إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، فإن سعر الذهب سيستمر في الاتجاه الصعودي وهو ما من شأنه أن يزيد التكهنات بشأن خفض أكبر لأسعار الفائدة.

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ومن المقرر اليوم الثلاثاء إصدار مؤشر ثقة المستهلك لشهر أغسطس والذي من المتوقع أن يتحسن من 100.3 نقطة إلى 100.6 نقطة.

ومن المتوقع أن تتحسن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في التقدير الثاني من 1.4% إلى 2.8%.

وفي يوم الجمعة، سيتم الكشف عن مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي.

كذلك فمن المتوقع أن يرتفع التضخم من 2.6% إلى 2.7% على أساس سنوي. توقعات المحللين لأسعار الذهب يسيطر اتجاه صعودي على أسواق الذهب مع استهداف المتداولين مستوى 2550 دولارا للأوقية.

وسيؤدي اختراق مستوى 2550 دولارًا للأوقية إلى المستوى التالي البالغ 2600 دولار للأوقية.