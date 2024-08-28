شكرا لقرائتكم خبر عن شركات القابضة للتشييد تحقق 14.2 مليار جنيه أرباحا‬ من مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

انعكست مشروعات حياة كريمة إيجابيا على شركات القابضة للتشييد والتعمير، مما ساهم فى تحسين مؤشرات المالية على مستوى الإيرادات والأرباح خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2024.

‏وخلال العام المالى الماضى، شكل الدكتور مهندس هانى سليمان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، مكتب لمتابعة كافة مشروعات حياة كريمة، وتذليل كافة العقبات امامها، وضمان تنفيذ المشروعات، وفق الجداول المخططة لذلك.

كشفت بيانات الشركة القابضة، أن الشركات نجحت فى تحقيق 14.2 مليار جنيه إيرادات، خلال العام المالى الماضى، فيما تستهدف تحقيق نحو 23 مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى الجارى، مدفوعة بإنجاز بقية مشروعات حياة كريمة، علاوة على مشروعات يتم تنفيذها فى الخارج.

وأظهرت البيانات، أن الشركات حققت 976 مليون جنيه أرباحًا بنهاية العام المالى، فيما تستهدف تحقيق 2.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى بحلول يونيو 2025.

وتصدرت شركة العبد وشركة المقاولات المصرية كل شركات القابضة من حيث حجم الإيرادات بقيمة 3.4 مليار و3.3 مليار جنيه على التوالى خلال العام المالى الماضى ووفق المؤشرات المبدئية.

فيما تصدرت شركة النصر للإسكان والتعمير، الشركات من حيث الأرباح محققة 448 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024 تليها المعادى للتنمية والمقاولات المصرية وإيجيكو والعبد للمقاولات.