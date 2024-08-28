شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ عام.. تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في المجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر البنك المركزي المجري يوم الثلاثاء، تثبيت سعر الفائدة لأول مرة منذ نحو عام، وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية قررت خلال اجتماعها الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 75ر6% بعد خفضه الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس.

جاء قرار اللجنة متفقًا مع توقعات 17 من بين 23 محللًا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم قبل صدوره.

المزيد من التخفيضات

في الوقت نفسه قالت لجنة السياسة النقدية إنه قد تكون هناك مساحة للمزيد من التخفيضات "الحذرة" للفائدة بعد قرار لجنة السياسة النقدية تعليق خفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عام.



وأضافت اللجنة في بيان، أن إمكانية خفض أسعار الفائدة في المجر مجددًا تتوقف على قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر المقبل، ومؤشر أسعار المستهلك المحلي وتطورات المخاطر، فضلًا عن مؤشرات ثقة المستهلك والشركات.

البيانات الاقتصادية

وقالت اللجنة إن قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة تعتمد على البيانات الاقتصادية، مضيفة أن السياسة النقدية تحتاج إلى "الحذر والصبر".

يذكر أن لجنة السياسة النقدية برئاسة جورجي ماتولكسي محافظ البنك المركزي ظلت تخفض سعر الفائدة الرئيسية في كل اجتماع منذ أكتوبر من العام الماضي، وحتى يوليو الماضي، عندما قررت خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 75ر6%.

وفي اجتماعها الأخير في وقت سابق من الشهر الحالي قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة.