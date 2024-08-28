شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أسباب تحفيز النمو السريع للطاقة المتجددة بالاتحاد الأوروبى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك "، أن السياسات الحكومية المواتية، جنبًا إلى جنب مع التطورات الجيوسياسية وانخفاض التكاليف، سببًا رئيسيًا فى تحفيز النمو السريع للطاقة المتجددة فى الاتحاد الأوروبى أسرع أسواق العالم توسعًا.

وأشار التقرير، إلى أنها شهدت طفرة غير عادية فى نشر مصادر الطاقة المتجددة، مدفوعة بتعزيز التركيز على السياسات، وزيادة المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة وزيادة القدرة التنافسية من حيث التكلفة المصادر الطاقة المتجددة.



وأضاف التقرير، أنه قد أدى ذلك إلى تحقيقه ارتفاع بنحو 56 جيجاواط أو بنسبة 37% فى قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية منذ عام 2022 وحوالى 17 جيجاواط فى طاقة الرياح.

وتابع التقرير، أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية، فقد كان قانون خفض التضخم الذى قدم مجموعة من الإعفاءات الضريبية هو الدافع الرئيسى للاستثمارات فى مصادر الطاقة المتجددة.