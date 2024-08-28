الاقتصاد

إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية .
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عملية إعادة التوازن، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
ونوهت بإجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ23 -02-1446هـ الموافق 27-08-2024.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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