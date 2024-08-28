شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بحرينية ترفض طعن «الاتحاد للتأمين» ضد «فينتشر كابيتال» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، عدم قبول الطعن المقدم منها بالتمييز على حكم غرفة البحرين لتسوية المنازعات إلى الجهة المختصة لدى محكمة التمييز في مملكة البحرين في الدعوى ضد شركة فينتشر كابيتال الاستثمارية السعودية وآخرين.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 26-06-1445هـ الموافق 08-01-2024م آخر التطورات المتعلقة بالدعوى المرفوعة ضد شركة فينتشر كابيتال الاستثمارية السعودية وآخرون والذي تم فيه الاعلان عن رفع لائحة الطعن بالتمييز على حكم غرفة البحرين لتسوية المنازعات إلى الجهة المختصة لدى محكمة التمييز في مملكة البحرين.
ونوهت الشركة بأنها تبلغت عن طريق المحامي المعين في مملكة البحرين أمس، بصدور حكم محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من الشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 26-06-1445هـ الموافق 08-01-2024م آخر التطورات المتعلقة بالدعوى المرفوعة ضد شركة فينتشر كابيتال الاستثمارية السعودية وآخرون والذي تم فيه الاعلان عن رفع لائحة الطعن بالتمييز على حكم غرفة البحرين لتسوية المنازعات إلى الجهة المختصة لدى محكمة التمييز في مملكة البحرين.
ونوهت الشركة بأنها تبلغت عن طريق المحامي المعين في مملكة البحرين أمس، بصدور حكم محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من الشركة.