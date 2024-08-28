شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة» توقع اتفاقية مع جهة حكومية بـ8.39 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الثروة البشرية اتفاقية إطارية مع جهة حكومية بقيمة إجمالية 8,396,361 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية 1446-01-12 الموافق 2024-07-18.
وأضافت أن العقد يتضمن توفير دورات تدريبية لموظفي الجهة.
وأفادت بأن تاريخ توقيع العقد: 1446-02-08 الموافق 2024-08-12.
وأشارت إلى أن مدة العقد 36 شهرا ميلاديا، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الأخير من سنة 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية 1446-01-12 الموافق 2024-07-18.
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وأفادت بأن تاريخ توقيع العقد: 1446-02-08 الموافق 2024-08-12.
وأشارت إلى أن مدة العقد 36 شهرا ميلاديا، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الأخير من سنة 2024.