الاقتصاد

«ثروة» توقع اتفاقية مع جهة حكومية بـ8.39 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الثروة البشرية اتفاقية إطارية مع جهة حكومية بقيمة إجمالية 8,396,361 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ إعلان الترسية 1446-01-12 الموافق 2024-07-18.

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وأضافت أن العقد يتضمن توفير دورات تدريبية لموظفي الجهة.
وأفادت بأن تاريخ توقيع العقد: 1446-02-08 الموافق 2024-08-12.
وأشارت إلى أن مدة العقد 36 شهرا ميلاديا، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الأخير من سنة 2024.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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