56 مليارا تسهيلات ائتمانية لـ«السيادي السعودي» قدمتها 23 مؤسسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حصل صندوق الاستثمارات العامة على تسهيلات ائتمانية دوارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، وستحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021.

وجرى تقديم التسهيلات الائتمانية البالغة قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال) لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين، ووقع الصندوق اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.

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