بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر ٢٠٢٤

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٤، إذ يتم صرفها للعاملين بالدولة بدءًا من يوم الأحد 22 سبتمبر.
يأتي ذلك عقب قرار وزارة المالية عبر موقعها الرسمي تقديم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر ٢٠٢٤.
الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٤، إذ يتم صرفها للعاملين بالدولة بدءًا من يوم الأحد 22 سبتمبر.
يأتي ذلك عقب قرار وزارة المالية عبر موقعها الرسمي تقديم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر ٢٠٢٤.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية