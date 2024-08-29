بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر ٢٠٢٤

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٤، إذ يتم صرفها للعاملين بالدولة بدءًا من يوم الأحد 22 سبتمبر.

يأتي ذلك عقب قرار وزارة المالية عبر موقعها الرسمي تقديم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر ٢٠٢٤.