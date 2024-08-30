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شكرا لقرائتكم خبر عن صعود "ناسداك".. مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم.
وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 0.37 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 5592.55 نقطة.
وزاد المؤشر "داو جونز" الصناعي 247.74 نقطة، أو 0.60 بالمئة، لينهي التداول عند 41336.56 نقطة.
وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 0.37 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 5592.55 نقطة.
مؤشرات البورصة الأمريكيةكما ارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع بـ37.51 نقطة، أو 0.21 بالمئة، ليصل إلى 17518.51 نقطة عند الإغلاق.
وزاد المؤشر "داو جونز" الصناعي 247.74 نقطة، أو 0.60 بالمئة، لينهي التداول عند 41336.56 نقطة.