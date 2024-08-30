شكرا لقرائتكم خبر عن صعود "ناسداك".. مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات البورصة الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم.وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 0.37 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 5592.55 نقطة.كما ارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع بـ37.51 نقطة، أو 0.21 بالمئة، ليصل إلى 17518.51 نقطة عند الإغلاق.وزاد المؤشر "داو جونز" الصناعي 247.74 نقطة، أو 0.60 بالمئة، لينهي التداول عند 41336.56 نقطة.