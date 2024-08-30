“هيئة الطيران المدني” تمنح “البحر الأحمر الدولية” ثاني رخصة مهبط مائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_تبوك

منحت الهيئة العامة للطيران المدني، شركة “البحر الأحمر الدولية”، الرخصة التشغيلية لمهبط جزيرة “شيبارة”، والذي يُعد ثاني مهبط مائي في السعودية بعد مهبط جزيرة “أمهات”، وذلك بعد استيفائها جميع متطلبات اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني لسلامة الطيران.

وبحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، سلم نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي الرخصة التشغيلية للمهبط المائي لجزيرة “شيبارة” اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة “البحر الأحمر الدولية”، جون باغانو، وذلك في وجهة “البحر الأحمر”.

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في تصريح بهذه المناسبة، أن تسليم الرخصة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة للإسهام في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم سبل الدعم كافة، مؤكداً أن الهيئة تتبنى عدة مبادرات وبرامج وفق افضل المعايير والممارسات العالمية ضمن مستهدفات إستراتيجية القطاع والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030، ومن ضمنها مشاريع وجهة “البحر الأحمر” ومشاريع “نيوم”، إضافة إلى سعي الهيئة في الاستمرار بضمان أعلى مستويات السلامة والجودة في قطاع الطيران، وترسيخ الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، وتحقيق الريادة الإقليمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “البحر الأحمر الدولية” من جانبه، أن هذا الترخيص يمثل خطوة مهمة نحو افتتاح منتجع “شيبارة” قريبًا، حيث ستنطلق رحلات “فلاي رد سي” لنقل الزوار من وإلى هذا المنتجع الفريد، لتتاح لهم فرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية. وأعرب باغانو عن فخره بكون “فلاي رد سي” أول شركة طيران مشغلة للطائرات المائية في المملكة، وامتلاكها لأول مهبطين مائيين مرخصين حتى الآن، مما يعزز مكانة المجموعة كرائدة في قطاعي السياحة والطيران في المملكة.

يذكر أن شركة “البحر الأحمر الدولية” قامت بإنشاء شركة متخصصة لإدارة وتشغيل المهابط المائية والطائرات المائية تحت مُسمَّى شركة “فلاي رد سي”، حيث تتخذ من مطار “البحر الأحمر الدولي” مقراً لعملياتها المختلفة.

كما قامت الشركة بأكثر من 520 رحلة من وإلى المطار المائي في جزيرة أمهات، كما قامت الشركة بنقل أكثر من 1200 مسافر خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، وتتوقع الشركة وصول عدد المسافرين خلال العام 2024م إلى أكثر من 3800 مسافر.

وتمتلك الشركة أسطولاً من طائرات سيسنا كارفان (208 Cessna Caravan) ذات المحرك الأحادي، حيث يقدر عدد الطائرات الحالي لدى الشركة بعدد (4) طائرات، وتستهدف الشركة للوصول لعدد (22) طائرة بحلول العام 2030.ر

نسخ الرابط تم نسخ الرابط