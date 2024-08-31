شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الأمريكية.. مؤشر "داو جونز" الصناعي يغلق مرتفعًا 0.55% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعًا عند الإغلاق أمس الجمعة.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.55% أو بما يعادل 228 نقطة إلى 41563 نقطة. مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1% أو بما يعادل 56 نقطة إلى 5648 نقطة.

كما ارتفع وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.15% أو بما يعادل 197 نقطة إلى 17713 نقطة.

