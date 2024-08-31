شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير للأسمدة تساهم فى إنشاء أكبر مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك بأبو طرطور والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية-إحدى الشركات الحكومية- الدخول في استثمارات جديدة لتحقيق نمو مستدام ومتنوع في أعمال الشركة، أبرزها المساهمة بنسبة 9.5% في شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك؛ لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد، وشاركت "أبو قير" في المراجعات النافية للجهالة من الاستشاريين المعنيين من التحالف البنكي لتمويل المشروع، كما تم تعديل هيكل تحالف المقاول العام ليكون من شركات CSCEC/ECEC.

ووفق بيان نتائج أعمال الشركة للبورصة، تساهم "أبو قير للأسمدة" بنسبة 10% في شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وتقوم الأخيرة بإعداد دراسة متكاملة للدخول في مشروع رفع تركيز خامات الفوسفوريك لتصنيع أسمدة فوسفاتية مركبة، كما تقوم بالانتهاء من المستندات اللازمة للحصول على تراخيص حق استهلاك خام الفوسفات بالإضافة إلى دراسة شراء خامات وأسمدة من شركات أخرى وبيعها لصالحها مع تحقيق هامش ربح.

أما بالنسبة لمشروعات شركة أبو قير، تجري الشركة دراسة للبدائل الخاصة بنطاق الأعمال الجديد بحيث تكون أوفر من ناحية التكلفة الاستثمارية والتشغيلية وأقل من حيث فترة التنفيذ والتوقف وتحقق أعلى استفادة للشركة من خلال إضافة منتجات جديدة، وجاري مراسلة الشركات مانحة الرخصة.

كما تشارك شركة أبو قير في مشروع لإقامة مجمع لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 2400 طن/يوم، والأمونيا بطاقة إنتاجية 1200 طن/يوم، وحامض النيتريك بطاقة إنتاجية 1830 طن/يوم على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول (أرض راكتا)، وتتوزع مساهمة المشروع بين شركة أبو قير للأسمدة بنسبة 45%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنفس النسبة، والمصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10%.