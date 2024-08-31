“المركزي الروسي” يخفض الدولار واليورو ويرفع اليوان أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل حتى 2 سبتمبر، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 27 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 91.1868 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.10 روبل، ليصل إلى 100.7622 روبل, بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكاً، ليبلغ 12.0151 روبلاً.

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