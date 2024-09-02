شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المصرية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.50 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر إلى 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للشراء.وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية إلى 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، إلى 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطنين 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، إلى 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.