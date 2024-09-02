مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12189 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 44.25 نقطة ليقفل عند مستوى 12189.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 227 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، وساسكو، وكيمانول، وحلواني إخواني، وأنابيب السعودية، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ريدان، والراجحي ريت، وبوبا العربية، وجاكو، وأماك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.04% و 3.30% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأميانتيت، والباحة، والكثيري، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أميانتيت، والراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 109.49 نقاط ليقفل عند مستوى 26270.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.

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