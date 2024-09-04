شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقية لمشروع في الشارقة بـ2.56 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقية شراء مياه مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لإنشاء مشروع الحمرية لتحلية المياه بقدرة إنتاجية تقارب 410,000 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يقع المشروع في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوهت بتوقيع الإتفاقية من قبل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشركة حمرية المطورة القابضة المحدودة المملوكة بنسبة 45% لشركة أكوا باور.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ2.56 مليار ريال، فيما يتضمن العقد تطوير وتصميم وتمويل وهندسة وإدارة المشتريات وبناء وتدشين وإنجاز وإختبار وامتلاك وتشغيل وصيانة وتأمين محطة لتحلية المياه بقدرة تقارب 410,000 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة.
وأفادت بأن مدة العقد 30 عاما، متوقعة أن ييظهر الأثر المالي لتشغيل كامل المحطة في الربع الثاني من عام 2028.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يقع المشروع في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوهت بتوقيع الإتفاقية من قبل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشركة حمرية المطورة القابضة المحدودة المملوكة بنسبة 45% لشركة أكوا باور.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ2.56 مليار ريال، فيما يتضمن العقد تطوير وتصميم وتمويل وهندسة وإدارة المشتريات وبناء وتدشين وإنجاز وإختبار وامتلاك وتشغيل وصيانة وتأمين محطة لتحلية المياه بقدرة تقارب 410,000 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة.
وأفادت بأن مدة العقد 30 عاما، متوقعة أن ييظهر الأثر المالي لتشغيل كامل المحطة في الربع الثاني من عام 2028.