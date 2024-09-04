من 11.5 لـ 12.5 جنيه.. وسائل إعلام: زيادة أسعار كروت الشحن الفكة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بزيادة أسعار كروت الشحن الفكة وتعديل فئاتها، إذ تم إصدار فئات كروت جديدة، وإلغاء بعضها.

ونقل موقع "تليجراف مصر" عن مصادر خاصة داخل شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، قولها إنه جرى إلغاء كارت 11,50 ليُصبح بـ12.50 جنيه على أن يُباع للجمهور بـ14 جنيها، غير إنه يمنح نفس القيمة للمستهلك، أي “الجنيه الزيادة سيكون في الرصيد”.

وبحسب المصادر، فقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

- كارت 12.5 يمنح رصيد 8,75 جنيه أو 425 وحدة لمدة 6 أيام.

- كارت 15 يمنح رصيد 10.50 جنيه أو 550 وحدة لمدة 7 أيام.

- كارت 20 يمنح رصيد 14 جنيها أو 750 وحدة لمدة 10 أيام.

وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عن زيادة في أسعار كروت الشحن.

وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من شركات الاتصالات المختلفة، وفقا للموقع.

وفي بداية العام الجاري، وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع أسعار كروت الباقات بنسبة 10%، وأبلغت شركات الاتصالات في مصر، وهي (أورنج، فودافون، وي، اتصالات)، عملاءها بزيادة أسعار كروت الشحن، رغم عدم صدور بيان رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ذلك.