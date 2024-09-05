“منشآت” تنظم 6 لقاءات بالمدينة المنورة ضمن “أسبوع الإنتاج وصناعة الأفلام”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

ينظم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة الأحد المقبل، لقاءات “أسبوع الإنتاج وصناعة الأفلام” وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لدعم قطاعات ورواد الأعمال.

وتشمل الفعالية عقد 6 لقاءات في مقر المركز بالمدينة المنورة، بدءًا بلقاء “طاولات العرض” و “تجربة منشأة” كما تتواصل اللقاءات على مدار الأسبوع وتتناول موضوعاتها “الاستدامة والتعاون في صناعة الأفلام” و “التسويق من خلال الأفلام” و “أهمية التصوير الإبداعي للمؤسسات والشركات الناشئة”.

يُذكر أن “أسبوع الإنتاج وصناعة الأفلام” يتضمن عقد 44 لقاءً مماثلاً، تنظمها الهيئة ممثلة بمراكز دعم المنشآت في الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة؛ بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور المنظومات والمنشآت العاملة في هذه القطاعات لعرض تجاربهم الناجحة.

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