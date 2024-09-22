تكنولوجيا: ابل تدعم سلسلة iPhone 17 بترقية كبيرة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل مؤخراً سلسلة هواتف iPhone 16 للأسواق والتي انطلقت بتحسينات في سعة البطارية ورقاقة المعالج، واليوم تتجه أحدث التسريبات لتسليط الضوء على سلسلة iPhone 17 التي تأتي بترقية كبيرة في الشاشة.

أشار “Ross Young” في تغريدة نشرت على منصة X أن ابل ستدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بترقية كبيرة في الشاشة.

ويوضح Young أن هاتف iPhone 17 يأتي بمعدل تحديث 120 Hz في شاشة بتقنية LTPO OLED، كما أن الهاتف سيكون له القدرة على تغيير معدل التحديث إلى أقل معدل والذي قد يصل إلى 1 Hz، لذا لن يقتصر معدل التحديث المرتفع العام المقبل على إصدارات Pro.

كما تخطط ابل أيضاً لدعم iPhone 17 Slim بشاشة LTPO OLED، بمعدل تحديث 120 Hz، هذا إلى جانب التصميم النحيف المميز لهذا الإصدار.

يذكر أن التفاصيل التي جاءت في تغريدة “Ross Young” أشارت إلى أن هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max قد تأتي بنظام كاميرة Face ID أسفل الشاشة، لذا توقع إختفاء نظام “Dynamic Island” في الشاشة، على أن تضم الشاشة ثقب أصغر للكاميرة الأمامية، إلا أن هذه التفاصيل غير مؤكدة حتى الآن.

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