شكرا لبحثكم عن خبر القوات الجنوبية تضبط صيد حوثي كبير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات تتبع المنطقة العسكرية الرابعة، من إحباط محاولة تهريب أجهزة وقطع تستخدم في صناعة الطيران المسير الى مليشيات الحوثي الإرهابية شمالي محافظة لحج.

وأفاد مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة أن نقطة عسكرية تابعة للواء الرابع حزم تقع في منطقة عيريم ضبطت أثناء عملية التفتيش الروتيني شاحنة على متنها أجهزة وقطع غيار ومستلزمات تستخدم في صناعة الطيران المسير حيث كانت محملة كمية من السجائر بشكل مموه.

واضافت المصادر أن أفراد النقطة قاموا بتفتيش صناديق خشبية كانت على متن الشاحنة ليعثروا على قطع طيران مسير كانت متجهة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.. مشيرة إلى أن المضبوطات تم التحرز عليها لاستكمال الإجراءات.